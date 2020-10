Ιωάννα Λίλη: Δείχνει τον πιο… καλοκαιρινό τρόπο να υποδεχτείς τον Οκτώβριο

- Καλό Μήνα φίλοι - . Ήρθε ο Οκτώβρης,αλλά πιστεύω ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας το ΣΚ θα καταφέρουμε να κάνουμε ίσως το τελευταίο μπάνιο στη θάλασσα και να αποχαιρετίσουμε το < διαφορετικό > Καλοκαίρι του 2020..... . Today..... Forget your Past, forgive . yourself & begin Again....... . . #hellofriends #wishu #beautiful #creative #oktober #happyoktober #todayforgetyourpastforgiveyourselfandbeginagain #loveu #kisses 😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️🙋‍♀️

