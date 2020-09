Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Είναι τόσο υπερήφανη για τον Πάνο Βλάχο!

Χθες βράδυ απολαύσαμε το ντοκυμαντέρ «7 λεπτά ψυχής» στις Νύχτες Πρεμιέρας! Το πόδι-μυτούλα συμβολίζει την απίστευτη χαρά μου! Το chin up το ποσο περήφανη νιώθω για τον @panos_vlahos_official για το ταλέντο , το πάθος και την αεικινησια του! Η χειρουργική μάσκα το ότι αρνούμαι ακόμα να κάνω τη μάσκα fashion item! Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της @productionhousegreece και στον @kostaschristides για την υπέροχη μουσική του. Καλοτάξιδο! Είμαι σίγουρη ότι χθες ήταν μόνο η αρχή! #7minutesofsoul #7λεπταψυχης #documentary #documentaryfilm #marathon #directorialdebut #firsttimedirector #festival #screening #aiff #film #cinema

