Λασκαράκη: Αρνείται να αποχωριστεί το καλοκαίρι - Πώς ευχήθηκε καλό μήνα

Καλό μήνα να έχουμε ..... (λίγο καλοκαίρι ακόμη 🙏) ~συγνώμη αλλά φέτος αρνούμαι να το αποχωριστώ~ Κρήτη μου 💙 ———————— #mylifeincrete #summerneverends #summerlover #lasithi #elounda #smilealways #blessed #lucky @lefteris.soultatos #click📷 by @nchalkiadakis

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Sep 1, 2020 at 1:56am PDT