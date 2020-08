Βάσω Λασκαράκη: Με ρομαντική διάθεση λίγο πριν την επιστροφή στην Αθήνα!

It is almost impossible to watch a sunset and not dream🌅 ————————————— #creteisland #mylifeincrete #sunsetlover #dreamer #blessed #loveiseverywhere #idontwannagoback

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Aug 27, 2020 at 2:08am PDT