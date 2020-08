Βάσω Λασκαράκη: Δείτε τη να ποζάρει στο σπίτι της πεθεράς της!

Στο πατρικό σπίτι της πεθεράς μου στο χωριό Ξενιάκος ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει σε άλλες δεκαετίες μακρινές! Παλιές κανάτες με σεμεδάκι, ελληνικός καφες λίγο σπιτικό κέικ ,τυρί ντόπιο και σταφύλια που τα παιδιά έκοψαν μόνα τους από την κληματαριά του σπιτιού και ομολογουμένως ήταν τα πιο αρωματικά που δοκιμάσαμε τα τελευταία χρόνια 🙌🏻 *Η Κρήτη είναι ένας τόπος ιδιαίτερος ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις. Με αμέτρητες ομορφιές ...βουνά,φαράγγια, παραλίες,χωριά, λίμνες, μονές και εκκλησίες! Ένας τόπος που θέλει να έχεις όρεξη ... όρεξη για φαγητό,για περπάτημα,για εξερεύνηση,για διαδρομές, για γνωριμίες, για ρακί! Κάποιοι θα τον λατρέψουν κάποιοι πάλι ίσως όχι. Όμως κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχτεί ότι παντού θα βρει κάτι να τον συναρπάσει κάτι που θα θυμάται πάντα ...μια γεύση,μια παραλία,ένα ηλιοβασίλεμα,μια διαδρομή! Κάποιοι τυχεροί που έρχονται χρόνια διακοπές στην Κρήτη έχουνε βρει έναν μικρό παράδεισο κάπου σε μιαν άκρη (κυρίως στον νότο του νησιού) και περιμένουν έναν χρόνο ολόκληρο να ταξιδέψουν ως εκεί! Τα Χανιά,το Ηράκλειο ,το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος μπορεί να μονοπωλούν το ενδιαφέρον με τις κεντρικές τους πόλεις όμως τα χωριά είναι αυτά που κερδίζουν τις εντυπώσεις και κλέβουν την παράσταση όταν τα επισκεφτείς.* ——————— #creteisland #mylifeincrete #villagelife #learningabouttheroots #familymatters #vladventures

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Aug 24, 2020 at 3:13am PDT