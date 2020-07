Ελεάννα Τρυφίδου: Η φωτογραφία με μαγιό μετά την απώλεια των 37 κιλών

Challenge accepted! Γιατί γουστάρουμε να φωτογραφιζόσαστε με το μαγιό μας, την κυτταρίτιδα μας, τα όχι γυμνασμένα μπράτσα μας, το πεσμένο στήθος μας, τα χαλαρά μας μπουτακια - αχ αυτά τα γόνατα - τη μεγαλούτσικη κοιλιά, τις χοντρες γάμπες μας και ... να νιώθουμε όμορφες #womensupportingwomen @alexandrapaleologou @katerina_leni #womenpower #blackandwhite

A post shared by Eleanna Trifidou A (@trifidoni) on Jul 28, 2020 at 10:43am PDT