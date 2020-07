Σίσσυ Χρηστίδου: Δείτε τη με μπικίνι, μετά την απώλεια των κιλών!

IKEA Giveaway for 800k!💥 Το ζήτησες και έγινε! Δυο δωροεπιταγές των 800€, σύνολο 1600€ για να ψωνίσεις ότι γουστάρεις από την @ikeagreece 💫 Follow me @sissychristidou Follow @ikeagreece Like το post Tag τρεις φίλους & cross your fingers🤞🏻 Ο νικητής θα ανακοινωθεί εδώ την 1η Αυγούστου! #SissysGiveawayFor800k #IkeaGreece

A post shared by Sissy (@sissychristidou) on Jul 18, 2020 at 7:35am PDT