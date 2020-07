Anita Brand: Η εξομολόγηση λίγο πριν γεννήσει

Με ρωτάτε πολύ συχνά αν έχω άγχος ή αν φοβάμαι καθόλου την διαδικασία της γέννας🤰🏼🤱🏼 Η απάντηση μου πάντα είναι το ίδιο: -δεν φοβάμαι καθόλου, ίσα-ίσα ανυπομονώ να έρθει η μέρα εκείνη και να το ζήσω επιτέλους αυτή την εμπειρία, και ο λόγος για αυτό, για το πως αντιμετωπίζω την σκέψη της γέννας και όλη την διαδικασία, είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος ο @stefanoschandakas ο οποίος ήταν και είναι μαζί μας σε όλο αυτό το ταξίδι μαζί με την φανταστική ομάδα του💁🏼‍♀️💁🏻‍♀️💁🏽‍♀️ Με τον @harrischristopoulos έχουμε περάσει στιγμές που φοβηθήκαμε, που κλάψαμε, που πονέσαμε αλλά ο Στέφανος πάντα με τον τρόπο του και βέβαια με βάση την εμπειρία του μας καθησύχαζε και μας έκανε να νιώθουμε απόλυτη ασφάλεια στα χέρια του🙌🏼 Το «σ’ευχαριστούμε» είναι λίγο για να εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας!!! 🙏🏼🙏🏼 #countdown #readytopop

