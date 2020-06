Ζαραλίκος: «Είχα πρόταση να γίνω συμπαρουσιαστής της Κορομηλά και αρνήθηκα»

Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ στον θερινό κινηματογράφο «Τριανόν» κάθε Τετάρτη με τη stand up comedy παράστασή του «Επιστροφή στην Κανονικότητα», που γίνεται sold out στη μετά-lockdown εποχή.

Μιλώντας στο star.gr εξηγεί πως οι παραστάσεις του λειτουργούν ως ψυχοθεραπεία για το κοινό, μετά τη δύσκολη περίοδο της καραντίνας λόγω κορονοϊού: «Από την πρώτη παράσταση ο κόσμος όσο είχε ανάγκη να γελάσει, άλλο τόσο είχε ανάγκη να μιλήσει για τον κορωνοϊό και την καραντίνα. Το κοινό θέλει να συζητήσει τι ήταν όλο αυτό που περάσαμε και περνάμε. Οι καλλιτέχνες οφείλουμε να βγούμε έξω στο κόσμο και να συζητήσουμε για όλα αυτά που μας έχουν συμβεί».

Ο αγαπημένος ηθοποιός αποτελεί δάσκαλο του stand up comedy στη χώρα μας, καθώς ήταν ο πρώτος που το καθιέρωσε, και προτρέπει τους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό είδος: «Το stand up δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη και τέχνη. Μπορεί να το κάνουν επαγγελματίες ηθοποιοί, αλλά και ερασιτέχνες. Καλά κάνουν τα νέα παιδιά και κάνουν stand up και σε λίγα χρόνια θα έχουμε και αμιγώς ελληνικό stand up».

Ο Χριστόφορος μας εξομολογείται μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έζησε ως stand up comedian: «Μετά από μια παράσταση που με είδε μια κοπέλα, μου έστειλε μήνυμα στο inbox ότι μετά από δύο μέρες είχε να κάνει μια πολύ σοβαρή επέμβαση για σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μου έγραψε ειλικρινά πιστεύω ότι η επέμβαση πήγε πολύ καλά, γιατί μετά από την παράσταση σου, η ψυχολογία μου άλλαξε, απογειώθηκα και χάρηκα πάρα πολύ. Έκλαιγα δύο ημέρες, όταν μου το έστειλε αυτό».

Ο πετυχημένος ηθοποιός έχει υπάρξει και συνεργάτης της Ρούλας Κορομηλά, δουλεύοντας ως κειμενογράφος της στην εκπομπή «Μπράβο Ρούλα». Όπως αποκάλυψε μάλιστα στο star.gr και τον Βαγγέλη Καράλη, ο Στέφανο Σαρτίνι του είχε προτείνει τότε να κάνει εκπομπή μαζί με την πετυχημένη star, αλλά ο ίδιος είχε αρνηθεί: «Δεν έκανα ποτέ αυτό το άλμα να γίνω παρουσιαστής show. Ο Σαρτίνι μου πρότεινε να γίνω συμπαρουσιαστής της Κορομηλά, αλλά αρνήθηκα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα ήμουν για κάτι τέτοιο».

Τέλος ο αγαπημένος ηθοποιός μας αποκαλύπτει ότι μπορεί να είναι κατά του γάμου και να μη σκέφτεται να χορέψει τον χορό του Ησαΐα με τη σύντροφό του, σύντομα όμως θα γίνει πατέρας: «Το επόμενο καλοκαίρι ελπίζω ότι θα κάνουμε συνέντευξη εδώ, ως μπαμπάς πλέον», αποκάλυψε στην κάμερα του star.gr.

Κάμερα-Μοντάζ: Λαμπρινή Μπεστεμιώτη

Δείτε κι άλλες αποκλειστικές συνεντεύξεις από το star.gr