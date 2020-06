Ελένη Χατζίδου: Οι συγκινητικές ευχές για τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου

Αυτός είναι ο δικός μου ηρωας... Κ ποσο τυχερή είμαι που είναι ο άντρας που θα ζήσω μαζί του για μια ολόκληρη ζωη κ ο πατέρας της κόρης μου θα τη μεγαλώσει με αρχές κ αξίες😌 Αυτός λοιπόν ο υπέροχος άντρας σήμερα γίνεται 30 χρόνων!🎂🎂🎂 ναι ναι τον μεγάλωσα στα χέρια μου🤣🤣🤣 Χρόνια σου πολλά Άγγελε μου!μας κανεις περήφανους κάθε μέρα❤️ Σ αγαπαμε πολύ! Ελενη-Μελιτα Δημητρα

