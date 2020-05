Πένθος για την Ντόρα Μακρυγιάννη: «Νιώθω σαν να έχει σκιστεί η καρδιά μου…»

Καλό ταξίδι Τσαρλάκο μου . Νιώθω σαν να έχει σκιστεί η καρδιά μου . Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που σε γνώρισα. Θυμάμαι τα πάντα.Σε αγαπώ τόσο πολύ.Θα σε αγαπαω για πάντα .Σε ευχαριστώ για όλα ,για ολα όσα με έκανες να αισθανθώ ,για όλα όσα με κανεις να αισθάνομαι ακόμα.Συγγνωμη αν μπορούσα να σου δώσω περισσότερα και δεν τα κατάφερα .Συγγωμη αν κάποιες φορές σε έκανα να αισθανθείς μόνος σου,σε αγαπούσα και θα σε αγαπαω όσο το άπειρο. Σε τράβηξα πριν μια βδομάδα αυτό το βιντεάκι,το διαισθανομουν ότι γερασες κάπως απότομα ,ανυπομονουσα να κατέβω το τριήμερο να σε πάω να σε περιποιηθούν και να πάμε και στο γιατρό .Δεν πρόλαβα . Ηθελα να σε χορτάσω κι άλλο. Έφυγες. Τώρα είσαι και εσυ σε κάποιο αστέρι εκεί πάνω στον ουρανό .Αυτα τα γλυκά ματάκια που με κοιτάνε ,πάντα μέσα μου θα τα έχω. Αντίο παραπονιαρη,ζηλιάρη και χαδιάρη μου . ♾ #youaremyfirstlove

