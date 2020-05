Δανάη Μπάρκα: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

ΚΑ🦄ΛΗ🦄ΜΕ🦄ΡΑ🦄 • {😀} Μη ξεχνάτε να βάζετε χρώμα και χαμόγελα στη ζωή σας. • Μην ξεχνάτε να κάνετε τρέλες.• Μην ξεχνάτε να δείχνετε τα συναισθήματα σας.• Μην ξεχνάτε να κυνηγάτε τα όνειρα σας.• Μην ξεχνάτε να είστε αισιόδοξοι.• Μην ξεχνάτε να απομακρύνεται απ τη ζωή σας τους τοξικούς ανθρώπους.• ΚΑ🦋ΛΗ🦋ΜΕ🦋ΡΑ —————• - - - 📸 @panosgi (δε ξεχνάω να σε αγαπάω 😂)

