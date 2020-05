Πάνος Μουζουράκης: Η διάκριση και η συγκατοίκηση με τη νέα του σύντροφο

Στο βίντεο αυτό σας λέω όλα αυτά που βαριέμαι να γράψω. εκτός από τα 1000 ευχαριστώ και μπράβο στους @ginavarelaland @petrosantoniadis @georgiosfeidas @antonisskokos @kostaskarydasfilm όσον αφορά την ταινία που αναφέρω θα την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. https://youtu.be/MYxs30i7aO4

A post shared by Panos Mouzourakis (@panosmouzourakis) on May 14, 2020 at 6:02am PDT