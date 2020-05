Καλομοίρα: To challenge στην 4χρονη κόρη της!

😜🚴🏻‍♂️Bike practice with the kids 🇬🇷 Εκμάθηση ποδηλάτου για τα παιδιά . . . #bikepractice #familytime #kids #sonicthehedgehog

A post shared by Kalomira (@itskalomira) on Apr 24, 2020 at 6:14am PDT