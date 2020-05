Αλίκη Κατσαβού: «Κωστή αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία σου στο κινητό μου!»

Κωστή αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία σου στο κινητό μου! Ήταν Μάιος όπως τώρα! Μη γελάς δεν είναι ωραία τώρα που έφυγες. Τα θέατρα είναι κλειστά επ αόριστον. Τι εννοείς δεν υπάρχει ζωή δίχως θέατρο; Ξέχνα το έχουμε πανδημία, τώρα είναι απαραίτητο να ζήσουμε χωρίς! Οι αισιόδοξοι λένε οτι σε 6 μήνες θα λειτουργήσουν οι χώροι πολιτισμού, κάποιοι άλλοι λένε σε ένα χρόνο και αν... Τι εννοείς πώς θα ζήσουν οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, οι μουσικοί κι οι τεχνικοί; Ποιοι νομίζεις ότι νοιάζονται; Πώς το έλεγες εκείνο... "μας κυβερνάνε δύο πουτανες, η μίζα και η ψήφος"! Ε, αυτό... . . . #kostasvoutsas #memories #covid19days #talkingtoaphoto 📸 14/5/2013

