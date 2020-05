Ευαγγελία Αραβανή: Πήγε για ψάρεμα!

«Μέρα χωρίς χαμόγελο είναι χαμένη μέρα»😄 Εδώ η πρώτη μου ψαριά,και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο,ήμουν πολύ χαρούμενη και το ευχαριστήθηκα!! Ούτε εγώ το περίμενα🤣 #παγκοσμιαημεραγελιου #γελαμετηνψυχησου #φτιαξετημερασου #μεεναχαμογελο Καλό μήνα🌸 Και ένα υπέροχο ΣΚ σε όλους!💛 #mayishere #haveagoodweekend

A post shared by Ευαγγελία Αραβανή (@evagelia_aravani) on May 2, 2020 at 2:55am PDT