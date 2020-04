Κατερίνα Καινούργιου: Ο γάμος με τον σύντροφό της και ο Τρύφωνας Σαμαράς

Στην εκπομπή «Ευτυχείτε» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Ο γνωστός hair stylist που συμμετέχει και στο σόου «Just the 2 of us», είναι η μεγάλη αδυναμία του συντρόφου της Κατερίνας Καινούργιου, όπως η ίδια αποκάλυψε.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια αναρωτήθηκε αν ο Τρύφωνας Σαμαράς χτένισε στο γάμο της τη δημοσιογράφο Τζωρτζέλα Κόσιαβα, με τον διάσημο κομμωτή να λέει: «Άντε Κατερίνα μου κι εσένα θέλω να σε χτενίσω στο γάμο».

Τότε, η Κατερίνα απάντησε με μια απίστευτη ατάκα για τον γάμο της με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη: «Κοίταξε, πιστεύω ότι ο μόνος λόγος για να πείσω τον σύντροφό μου να με παντρευτεί είναι να του πω “Έλα, έλα θα είναι και ο Τρύφωνας να με χτενίσει”. Δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει γάμος!» είπε γελώντας.