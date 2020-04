Δύσκολες ώρες για γνωστό Έλληνα μοντέλο!

Καλό Ταξίδι Γιαγιάκα Μου!❤️ Σ’αγαπώ Πολύ Και Θα Σε Αγαπώ Πολύ, Δεν Θα Ξεχάσω Ποτέ Το Πως Ήθελες Να Μας Φροντίσεις Κάθε Φορά Που Ερχόμασταν, Να Μας Φιλέψεις Να Μας Αγκαλιάσεις Να Μας Κάνεις Ελληνικό Καφέ Να Πιούμε Στη Βεράντα Σου, Να Μας Κοιμήσεις Να Μας Κεράσεις Σάντουιτς Με Σουτζουκάκια! Καλό Ταξίδι Γιαγιάκα Μου, Σ’αγαπάω!❤️ Τώρα Ξανά Ήρθε Η Ώρα Να Κάνεις Εσύ Αγκαλίτσες Τον Παππού Μου 😉Και Φιλάκια 🤗 Θυμάμαι Που Μας Έλεγες Να Κάνουμε Αγκαλίτσες Και Να Αγαπιέμαστε Να Αγαπίεστε Έλεγες!🥰 Να Δώσεις Φιλάκια Και Αγκαλίτσες Στον Παππού Και Από Εμάς! Να Τους Λες Τα Αστεία Και Τις Πλάκες Που Μας Έλεγες Εμάς Να Γελάνε Όλοι Εκεί Πάνω! Σ’αγαπάμε Πολύ Γιαγιάκα Μου Καλό Ταξίδι. . .🙏🏻❤️😘

