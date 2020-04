Εσείς θα αναγνωρίζατε την Ελληνίδα ηθοποιό αν τη βλέπατε στον δρόμο;

Trying to burn some quarantine calories! Ή, όπως λέμε στα ελληνικά, το νούμερο 6! 💪🏼 #workout #outdoors #park #fatburn #quarantinelife #τρωτε_κι_εσεις_συνεχεια_?

A post shared by Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri) on Apr 3, 2020 at 2:09am PDT