Θεωνά-Αναστασιάδης: Δείτε πώς γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Στα πρώτα μας γενέθλια.. έχουμε ο ένας τον άλλον. Και κυρίως έχουμε τον Αρίωνα που χαίρεται και γελάει με την καρδιά του! 💙 Και μέσα σ' ένα τεράστιο γαλάζιο μπαλόνι στέλνουμε την αγάπη μας στα ξαδερφάκια μας, στον Κίμωνα, στους φίλους μας, στα παιδάκια όλου του κόσμου. Να είναι γερά κι ευτυχισμένα! Να τα χαιρόμαστε κάθε μέρα! Αρίωνα Σ' Αγαπάμε! #happyfirstbirthday #birthdayboy #party #family #menoumespiti #socialdistancing

