Δεν υπάρχει ιός .. είναι μια συνωμοσία της μαφίας των σκύλων για να μας κρατήσουν στο σπιτι μαζί τους ...! #lol #staypositive #layla #badbitch #mybitch #labrador #doglife #quarantine #louloulou

Apr 2, 2020