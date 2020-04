Γιώργος Τσαλίκης: Έκανε το τεστ για κορωνοϊό - Δείτε τα αποτελέσματα

Μετά από 14 ημέρες αυστηρής καραντίνας 🏡που τελείωσαν σήμερα 👏👏👏μιας και γύρισα από την Αμερική διακόπτοντας βίαια την περιοδεία μου πριν από ακριβώς 2 εβδομάδες 16/3 (αν και όταν είμασταν εμείς δεν είχε ακόμα έξαρση στις ΗΠΑ) ...πριν επιστρέψω με πολλή προσοχή φυσικά στα αντίδημαρχιακά μου καθήκοντα , σεβόμενος τον εαυτό μου , τους εργαζόμενους στο χώρο του δημαρχείου και φυσικά το Δήμαρχο μας , εκανα το τεστ για τον κορωνοιο σε ιδιωτικό εργαστήριο , για να είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι ελάχιστες μετακινήσεις μου θα είναι απολύτως ασφαλείς για τους γύρω μου ... Το αποτέλεσμα ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΟ έτσι μπορώ να πάρω μια βαθιά ανάσα και να πάω με ήσυχη συνείδηση σε οποιονδήποτε χώρο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να μετακινηθώ (κάτι που όσο μπορώ θα το αποφύγω - ήδη έχουμε οργανώσει τήλε-συσκέψεις ) @geotsinas Η εξέταση παιδιά κρατάει ένα λεπτό και είναι ανώδυνη αλλά λίγο ... ενοχλητική 🤪 Ανέβασα αυτό το βιντεάκι για να πάρετε μια ιδέα 😂💪😉⭐️ Μένουμε σπίτι ...🏡 θα περάσει γρήγορα η όλη ιστορία και θα γυρίσουμε στην κανονικότητα !!💪🏽💪🏽💪🏽 Την αγάπη μου ♥️ #stayhome #staysafe #respectyourself

