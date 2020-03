Καλομοίρα: Η καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη εν μέσω κορωνοϊού

Who are you staying home for? I’m staying home for my parents and Inlaws who are older and my Niko who has asthma. How about you? ❤️ Εγώ μένω σπίτι για τους γονείς μου και τα πεθερικά μου που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και για τον γιο μου τον Νίκο που έχει άσθμα. Εσείς για ποιον μένετε σπίτι; #savelives #stayhome #alonetogether

A post shared by Kalomira (@itskalomira) on Mar 24, 2020 at 6:21am PDT