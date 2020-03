Μπορείτε να αναγνωρίσετε τον μπόμπιρα; Είναι Έλληνας ηθοποιός

Ηθοποιός γίνεσαι για να αφυπνίσεις συνειδήσεις,να αναμετρηθείς με τις παθογένειες σου με σκοπό να πλησιάσεις όσο πιο κοντα μπορείς τις ψυχές που καλεισαι να καθρεφτίσεις. Μέσα από αυτή την διαδικασία ανακαλύπτεις καλύτερα την φύση του ηθοποιού και αυτή με την σειρά της σου αποκαλύπτει καλύτερα την φύση του ανθρώπου.. Η Σαμανθα και ο Μαξ στον βυθό της ασφάλτου, στο θέατρο Βολτ. 6 τελευταίες παραστάσεις κάθε Σάββατο 6.15 και Κυριακή 9.00

