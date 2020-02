Όπως έχει γίνει γνωστό, σύντομα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μέσω του talent show «Just the 2 of us».

Για αυτό κι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προσέχει τόσο τη σιλουέτα, προκειμένου να είναι στα καλύτερα της.

Έτσι, η ξανθιά παρουσιάστρια βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων όπου έκανε τις αγορές της σε κατάστημα αθλητικών ειδών.





Χαμογελαστή και ευδιάθετη επιστρέφει στον… Μαραθώνιο της μικρής οθόνης!