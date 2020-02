Meghan Markle: Μετά το Megxit θα τη δούμε σε reality στο Netflix

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου»

Σε γνώριμα μονοπάτια ετοιμάζεται να επιστρέψει η Meghan Markle! Λίγες ημέρες μετά το Megxit, επιστρέφει στα τηλεοπτικά πλατό και συγκεκριμένα θα συμμετάσχει σε ένα καναδικό ριάλιτι σχετικό με τους δεύτερους γάμους, όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η δούκισσα του Σάσεξ σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, θα κάνει κάποιες guest εμφανίσεις στο καναδικό ριάλιτι του Netflix που θα έχει τον τίτλο «I Do, Redo».

Παρουσιάστρια του show θα είναι η πολύ καλή της φίλη και στυλίστρια γάμου από το Τορόντο, Jessica Mulroney.

Δεν πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν τα εν λόγω δημοσιεύματα και μία πηγή από το παλάτι έσπευσε να τα διαψεύσει στο περιοδικό People πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

«Είναι κατηγορηματικά αναληθές», δήλωσε η πηγή. Στη συνέχεια και το CTV πήρε θέση κάνοντας λόγο για αναληθή δημοσιεύματα. «Η δούκισσα του Σάσεξ δεν εμφανίζεται στην επερχόμενη σειρά ‘I Do, Redo’», έγραφε το μήνυμα στο Twitter.

