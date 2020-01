Ουπς! Το σημερινό σύνολο της Στικούδη, το έχει φορέσει και άλλη celebrity!

Και σήμερα σας περιμένουμε για το καθιερωμένο πλέον ραντεβού μας στο @grmystylerocks ❤️ Ποιό κορίτσι άραγε θα ξεχωρίσει σήμερα;;;Εσείς τί λέτε;;;💋 #mystylerocks #Friday #soexcited #girlpower

A post shared by Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin) on Jan 17, 2020 at 4:54am PST