GNTM - Μαρία: Το πρώτο post μετά την έξοδο από το σπίτι!

Ήταν ενα πρωτόγνωρο ταξίδι για εμένα, με πάρα πολλές νέες εμπειρίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλους εσάς που μου δείξατε την αγάπη σας και με στηρίξατε απο το πρώτο λεπτο μέχρι και αυτή τη στιγμή! Ακόμα, θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που δεν με συμπαθούν πως εφόσον είμαι εκτός τηλεόρασης πλέον μπορούν να με αγνοούν για να μην τους χαλάω τη μερα 😂 Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το συνεργείο για την άψογη συνεργασία τους μαζί μας και για τη δυνατη φιλία που ζησαμε. Κάμεραμαν, ηχολήπτες, ηλεκτρολόγοι, σκηνοθέτης, βοηθος σκηνοθέτη, συντάκτες, βοηθοί παραγωγής, υπευθυνοι παραγωγης, υπεύθυνες παικτριών και άλλους τόσους που ήταν εκεί για εμένα. Σας έλειψα?

