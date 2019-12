Έγινε κουμπάρος ο Άκης Πετρετζίκης-Η φωτογραφία από τον γάμο

Η @maryroseandr είναι μαζί μου από την αρχή, από τότε που δεν υπήρχε το @kitchenlab_official και δουλεύαμε το site μου στο σπίτι μου. Γραφείο της το σαλόνι μου, κουζίνα δοκιμών η κουζίνα του σπιτιού μου, και φωτογραφικό στούντιο το μπαλκόνι μου με κάμερα το κινητό μου. Περάσαμε μαζί λύπες, αποτυχίες, στεναχώριες, αφραγκίες, μα πάντα ήταν εκεί. Βρίσκαμε τον τρόπο να ξεπερνάμε τα πάντα και μετά από 3 χρόνια μπορέσαμε να κάνουμε τα δικα μας γραφεία, με τις δικές τους δοκιμαστικές κουζίνες, και το δικό μας φωτογραφικό στούντιο! Τώρα πια έγινα και κουμπάρος της, για να με φάει στη μάπα μια ζωή! 😂😂😂 Να ζήσετε! Σας αγαπώ και τους δύο! ❤️

