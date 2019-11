Ευγενία Σαμαρά: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια της μητέρας της!

[ ᴍᴏᴛʜᴇʀ ]* ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Χρόνια πολλά στη μητέρα μου, στη μανούλα μου, στο ғᴀsʜɪᴏɴ ɪᴄᴏɴ, στη γυναίκα της ζωής μου. Εδώ είμαι στην κοιλιά της όπου έμεινα για 10 μήνες γιατί είμαι και σταθερός τύπος. Σε ευχαριστώ και σε αγαπώ για όλα σου. #mamaoriginal ______________________________________________________ #mother #mama #bday

A post shared by Evgenia Samara Official (@eugeniasamara) on Nov 1, 2019 at 10:37am PDT