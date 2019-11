«Θα σε αγαπάω για πάντα!»: Πέγκυ Ζήνα για Γιάννη Σπανό

Εφυγες ετσι αθορυβα οπως ζουσες...η ειδηση εμοιαζε σαν ενα ακομη αστειο σου...σπουδαιος σε ολα σου...σ ευχαριστω απ την καρδια μου για ολα οσα μου προσεφερες με αγαπη κ γενναιοδωρια αυτα τα δεκα χρονια ..θα σ αγαπαω κ θα σε θυμαμαι παντα...καλο ταξιδι Γιαννη μου...ελευθερη η ψυχη σου ψυχη μου😢😢🙏

