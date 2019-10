Τέλος το ξανθό για τη Τζένη Θεωνά - Πώς έβαψε τα μαλλιά της;

Όταν μια γυναίκα αλλάζει τα μαλλιά της είναι έτοιμη ν'αλλάξει την ζωή της, λένε. Εν προκειμένω συνέβη το αντίστροφο. Και το κλίμα έγινε πιο θερμό. 🍁 *************************************************** @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta @zekiouvioleta στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα θα σε ακολουθώ.

A post shared by ᴊᴇɴɴʏ ᴛʜᴇᴏɴᴀ (@jennytheona) on Oct 25, 2019 at 10:47am PDT