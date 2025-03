Βασιλομήτωρ Ελισάβετ: Γιατί άφησε μεγαλύτερη περιουσία στον πρίγκιπα Χάρι

Σαν σήμερα στις 30 Μαρτίου του 2002, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ II, Βασιλομήτωρ Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ελίζαμπεθ Μπόουζ-Λάυον ήταν η τελευταία Αυτοκράτειρα της Ινδίας, σύζυγος του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου και μητέρα της Ελισάβετ Β΄ και της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, Κόμισσας του Σνόουντον.

Επιπρόσθετα, ήταν η Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1936 έως τον θάνατο του συζύγου της το 1952, ενώ όταν ανέβηκε στον θρόνο η κόρης της, Ελισάβετ, ονομάστηκε Βασίλισσα Ελισάβετ η Βασιλομήτωρ.

Με τον θάνατό της το 2002, σε ηλικία 101 ετών, η Βασιλομήτωρ μέσα από τη διαθήκη της μοίρασε την περιουσία της. Στον Χάρι έδωσε ένα αμύθητο ποσό, σε αντίθεση με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ / Φωτογραφία unsplash

Πριγκιπας Χάρι: Το αμύθητο ποσό που κληρονόμησε μετά τον θάνατο της Βασιλομήτωρ Ελισάβετ του Ηνωμένου Βασιλείου

Με τον θάνατό της το 2002, σε ηλικία 101 ετών, η Βασιλομήτωρ μέσα από τη διαθήκη της μοίρασε την περιουσία της. Στον Χάρι έδωσε ένα αμύθητο ποσό, σε αντίθεση με τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Η μητέρα της Βασίλισσας Ελισάβετ και προγιαγιά του πρίγκιπα Χάρι άφησε κληρονομιά 14 εκατομμύρια στα δισέγγονά της, με τα περισσότερα χρήματα να πηγαίνουν στον Πρίγκιπα Χάρι.

Ο λόγος που το έκανε αυτό ήταν επειδή τώρα που στέφθηκε βασιλιάς ο Κάρολος, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει γίνει ο νέος πρίγκιπας της Ουαλίας, κάτι που σημαίνει ότι μαζί με το δουκάτο της Κουρνουάλης θα έχει στην κατοχή του και ταμεία που χρηματοδοτούν τις δημόσιες, τις φιλανθρωπικές και τις ιδιωτικές δραστηριότητες του διαδόχου του θρόνου.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο The Private Lives of the Windsors ισχυρίζεται ότι η βασιλομήτωρ ζήλευε την κόρη της από τη στιγμή που ανέβηκε στον θρόνο / Φωτογραφία unsplash

Η βασιλομήτωρ ζήλευε την κόρη της

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο The Private Lives of the Windsors ισχυρίζεται ότι η βασιλομήτωρ ζήλευε την κόρη της από τη στιγμή που ανέβηκε στον θρόνο. Ο λόγος ήταν γιατί όλα τα προνόμια και η εξουσία που είχε ως τότε, τα κληρονόμησε η νέα μονάρχης της Βρετανίας, δηλαδή, η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι «η βασιλομήτωρ απαιτούσε να λαμβάνει εκείνη τα τηλεγραφήματα του foreign office του παλατιού ακόμα και όταν δεν ήταν πια βασίλισσα πια, κάτι που δείχνει την επιρροή που ασκούσε», αναφέρει η ιστορικός και βιογράφος καθηγήτρια Jane Ridley.

Αλλά το πιο σημαντικό εμπόδιο για εκείνη, πέρα από την απώλεια του θρόνου ήταν ο γαμπρός της, Φίλιππος. «Η Βασιλομήτωρ τον θεωρούσε εχθρό της και είχε μεγάλη κόντρα με την κόρη της για αυτό το θέμα», εξηγεί η Jane Ridley.

Η Βασιλομήτωρ έβλεπε τον Φίλιππο ως «εχθρό» της...

Οι γονείς της βασίλισσας Ελισάβετ είχαν από την αρχή αντιρρήσεις για τη σχέση της κόρης τους και την απόφασή της να παντρευτεί τον Πρίγκιπα Φίλιππο, διότι τον θεωρούσαν «επικίνδυνα προοδευτικό» για τη βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η Βασιλομήτωρ, φοβόταν ότι εάν μπει στην οικογένεια ο Φίλιππος, δε θα έχει την απαιτούμενη προσοχή της κόρης της και έτσι τον αντιμετώπιζε σαν «εχθρό».

Λέγεται, μάλιστα, ότι η μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ απαιτούσε να γίνεται πάντα το δικό της και ήταν δυσαρεστημένη όταν έπρεπε να αφήσει έναν τρίτο, όπως τον πρίγκιπα Φίλιππο στην προκειμένη, να εισχωρήσει στον στενό οικογενειακό κύκλο της, επειδή εκείνος «αμφισβήτησε την εξουσία της ως μητέρα της οικογένειας».

«Η βασιλική οικογένεια ήθελε να κρατήσει την Ελισάβετ μακριά από τον πρίγκιπα Φίλιππο, καθώς ήταν πολύ αφοσιωμένη σε αυτόν και ήταν αποφασισμένη να τον παντρευτεί, αν και ίδια είχε αρκετές ανησυχίες για την καταλληλότητά του».

Τελικά, οι γονείς έκαναν πίσω και αποδέχτηκαν τον Φίλιππο ως τον νέο γιο της οικογένειας, αφού η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν πλήρως αποφασισμένη να τον παντρευτεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο