Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο άγνωστος έρωτας του Καρόλου με την αδελφή της, Σάρα

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το δυστύχημα, οι θεωρίες συνομωσίας και τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα (Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ) γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 62 χρόνια (την 1η Ιουλίου 1961) στο Παρκ Χάους, στο Σάντριγχαμ του Νόρφολκ. Ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του Τζον Σπένσερ (1924-1992) και της πρώτης συζύγου του Φράνσις (1936-2004).

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τα παιδικά της χρόνια

Η οικογένεια Σπένσερ ήταν στενά συνδεδεμένη με τη Βρετανική βασιλική οικογένεια για αρκετές γενιές. Και οι δυο γιαγιάδες της Νταϊάνα είχαν εργαστεί στο υπηρετικό προσωπικό της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα - φωτογραφία ΑΡ

Στις 30 Αυγούστου 1961 η Νταϊάνα βαφτίστηκε στην Εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στο Σάντριγχαμ. Είχε τρία αδέρφια: τη Σάρα, την Τζέιν και τον Τσαρλς. Ο αδερφός της Τζον πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, έναν χρόνο πριν τη γέννηση της Νταϊάνα. Η Νταϊάνα μεγάλωσε στο Παρκ Χάους που βρίσκεται στο Σάντριγχαμ. Η οικογένεια Σπένσερ νοίκιαζε αυτό το σπίτι από τον ιδιοκτήτη του, τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η βασιλική οικογένεια συχνά έκανε διακοπές στο γειτονικό σπίτι στο Σάντριγχαμ και η Νταϊάνα ως παιδί έπαιζε με τους πρίγκιπες Άντριου και Έντουαρντ.

Η Νταϊάνα ήταν επτά ετών όταν οι γονείς της πήραν διαζύγιο. Η μητέρα της ξεκίνησε αργότερα μια σχέση με τον Peter Shand Kydd, τον οποίο παντρεύτηκε το 1969. Η Νταϊάνα έζησε με τη μητέρα της στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του χωρισμού των γονιών της το 1967, αλλά στις χριστουγεννιάτικες διακοπές του ίδιου έτους, ο Λόρδος Άλθορπ αρνήθηκε να αφήσει τη Νταϊάνα να επιστρέψει στο Λονδίνο μαζί με την Λαίδη Άλθορπ.

Λίγο αργότερα κέρδισε την επιμέλεια της Νταϊάνα με την υποστήριξη της πρώην πεθεράς του Ρουθ Ρος, βαρόνης του Φερμόϋ. Το 1972 ο Λόρδος Άλθορπ ξεκίνησε μια σχέση με την Raine, Κοντέσσα του Ντάρτμουντ και μοναχοκόρη του Αλεξάντερ ΜακΚορκοντάλε και της Μπάρμπαρα Κάρτλαντ. Παντρεύτηκαν στο Κάξτον Χολ του Λονδίνου το 1976. Η Νταϊάνα έγινε γνωστή ως Λαίδη Νταϊάνα μόλις ο πατέρας της κληρονόμησε τον τίτλο του Κόμη Σπένσερ το 1975 και μετακόμισε με όλη την οικογένεια από το Παρκ Χάους στο Νορθάμπτον.

Η εκπαίδευση της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η Νταϊάνα έλαβε την αρχική εκπαίδευση στο σπίτι υπό την εποπτεία της γκουβερνάντας της Γκέρτρουντ Άλεν. Άρχισε την επίσημη εκπαίδευσή της στο ιδιωτικό σχολείο του Νόρφολκ και μεταφέρθηκε στο σχολείο Riddlesworth Hal όταν ήταν εννέα. Το 1973 ενώθηκε με τις αδερφές της στο σχολείο West Heath στο Κεντ. Δεν έλαμψε στον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς απέτυχε δυο φορές στις εξετάσεις της. Ωστόσο το κοινοτικό πνεύμα της αναγνωρίστηκε με ένα βραβείο από το West Heath. Έφυγε από εκεί όταν ήταν δεκαέξι. Ο αδερφός της Τσαρλς θυμάται ότι ήταν πολύ ντροπαλή μέχρι εκείνη την ηλικία. Έδειξε ένα ταλέντο στη μουσική κατακτώντας επιτεύγματα πιανίστριας. Η Νταϊάνα διακρίθηκε επίσης στο κολύμπι και τις καταδύσεις ενώ σπούδασε χορό και μπαλέτο.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα - φωτογραφία ΑΡ

Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στο Ινστιτούτο Alpin Videmanette για ένα εξάμηνο το 1978. Ήταν τότε που η Νταϊάνα επέστρεψε στο Λονδίνο όπου συγκατοίκησε στο σπίτι της μητέρας της με δυο σχολικούς φίλους. Στο Λονδίνο έλαβε επαγγελματικά μαθήματα μαγειρικής αλλά σπάνια μαγείρευε για τους συγκάτοικούς της. Ακολούθησε μια σειρά από δουλειές με χαμηλή αμοιβή. Εργάστηκε ως καθηγήτρια χορού για νέους μέχρι που ένα ατύχημα στο σκι τής στέρησε τρεις μήνες εργασίας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός σε παιδικούς σταθμούς, ως καθαρίστρια για την αδερφή της Σάρα και αρκετούς φίλους της ενώ υπήρξε και οικοδέσποινα σε πάρτυ.

Επιπλέον, η Νταϊάνα εργάστηκε ως νταντά για τους Ρόμπερτσον, μια αμερικάνικη οικογένεια που ζούσε στο Λονδίνο αλλά και ως βοηθός καθηγητή στη Σχολή Young England στο Pimlico. Τον Ιούλιο του 1979 η μητέρα της τής αγόρασε ένα διαμέρισμα στη γειτονιά Coleherne Court στο Earl's Court για τα 18α γενέθλιά της. Έζησε εκεί με τρεις συγκατοίκους μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 1981.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Η γνωριμία της με τον Κάρολο

Η Νταϊάνα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Κάρολο, Πρίγκιπα της Ουαλίας τον Νοέμβριο του 1977 όταν η ίδια ήταν 16 ετών. Ο Κάρολος ήταν ζευγάρι με τη μεγαλύτερη αδερφή της, Λαίδη Σάρα. Ο χωρισμός τους ξαφνικός. Λέγεται, ότι η Σάρα αρνήθηκε να τον παντρευτεί, επειδή θα γινόταν βασιλιάς στο μέλλον, και εκείνος διέκοψε τις επαφές μαζί της. Ήταν η Σάρα εκείνη που τον σύστησε στην Νταϊάνα.

Και οι δυο ήταν καλεσμένοι ένα σαββατοκύριακο στην εξοχή το καλοκαίρι του 1980, όταν η Νταϊάνα τον παρακολούθησε να παίζει πόλο και ο Κάρολος έδειξε ένα σοβαρό ενδιαφέρον γι' αυτήν ως πιθανή νύφη. Η σχέση τους συνεχίστηκε όταν την κάλεσε για ένα σαββατοκύριακο ιστιοπλοΐας πάνω στο βασιλικό γιοτ Britannia.

Ακολούθησε μια πρόσκληση για το Balmoral (κατοικία της βασιλικής οικογένειας στη Σκωτία) για ένα σαββατοκύριακο τον Νοέμβριο του 1980, ώστε η Νταϊάνα να συναντήσει τη βασιλική οικογένεια. Η Λαίδη Νταϊάνα ήταν καλοδεχούμενη από τη βασίλισσα, τον Δούκα του Εδιμβούργου και τη βασίλισσα Ελισάβετ. Ο Πρίγκιπας Κάρολος ακολούθησε έπειτα τη Νταϊάνα στο Λονδίνο και στις 6 Φεβρουαρίου 1981 της έκανε πρόταση γάμου την οποία η Νταϊάνα δέχτηκε, αλλά ο αρραβώνας τους έμεινε μυστικός για τις επόμενες εβδομάδες.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο αρραβώνας και το δαχτυλίδι με τα 14 διαμάντια

Ο αρραβώνας τους έγινε επίσημος στις 24 Φεβρουαρίου 1981. Η Νταϊάνα επέλεξε ένα μεγάλο δαχτυλίδι αρραβώνων που αποτελούνταν από 14 διαμάντια τα οποία περιέβαλλαν ένα οβάλ μπλε ζαφείρι που ήταν πάνω σε λευκό χρυσό 18 καρατίων, ένα δαχτυλίδι που ήταν παρόμοιο με εκείνο των αρραβώνων της μητέρας της. Το 2010 το ίδιο δαχτυλίδι έγινε το δαχτυλίδι αρραβώνων της Κάθριν, Δούκισσας του Κέμπριτζ. Η Βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε στη Νταϊάνα μια καρφίτσα από ζαφείρι και διαμάντι ως δώρο αρραβώνων.

Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο- φωτογραφία ΑΡ

Μετά τον αρραβώνα η ευρέως γνωστή ως Λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ εγκατέλειψε την εργασία της στο νηπιαγωγείο και έζησε για μικρό χρονικό διάστημα στο Clarence House, που ήταν το σπίτι της Βασίλισσας Ελισάβετ. Στην συνέχεια έζησε στο Παλάτι του Μπάκινγχαμ μέχρι τον γάμο. Η Νταϊάνα υπήρξε η πρώτη Αγγλίδα μέσα σε 300 χρόνια που έγινε η σύζυγος ενός διαδόχου του βασιλικού θρόνου και υπήρξε επίσης η πρώτη νύφη βασιλικής οικογένειας που είχε μια εργασία από την οποία πληρωνόταν μέχρι τη στιγμή του αρραβώνα της.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ο γάμος της που παρακολούθησαν 750 εκατομμύρια άνθρωποι

Η 20χρονη Νταϊάνα έγινε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας όταν παντρεύτηκε τον Πρίγκιπα της Ουαλίας στις 29 Ιουλίου 1981 στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου. Ο ναός πρόσφερε περισσότερα καθίσματα από το Αβαείο του Γουέστμινστερ, το οποίο γενικά χρησιμοποιείται για βασιλικούς γάμους. Ο γάμος περιγράφηκε ευρέως ως «παραμυθένιος» και 750 εκατομμύρια άνθρωποι τον παρακολούθησαν μέσα από ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό δίκτυο ενώ 600.000 θεατές πλημμύρισαν τους γύρω δρόμους για να πάρουν μια γεύση από το ζευγάρι καθ' οδόν προς την τελετή. Στον βωμό, η Νταϊάνα αντέστρεψε κατά τύχη τη σειρά των δυο πρώτων ονομάτων του Καρόλου λέγοντας «Philip Charles» Arthur George.

Δεν ανέφερε ότι θα «υπακούει» σε αυτόν, αυτός ο παραδοσιακός όρκος έμεινε απ' έξω μετά από αίτημα του ζευγαριού, γεγονός που προκάλεσε σχόλια εκείνη την εποχή. Η Νταϊάνα φορούσε ένα φόρεμα αξίας 9.000 λιρών με ένα τούλι 25 ποδιών (7,62 μέτρων). Η μουσική και τα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάμου συμπεριλάμβαναν τα «Prince of Denmark's March», «I Vow to Thee, My Country», «Pomp and Circumstance No.4» και «God Save the Queen».

Ο γάμος της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον πρίγκιπα Κάρολο- φωτογραφία ΑΡ

Αφού έγινε Πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα μπήκε αυτόματα στο Τάγμα Προτεραιότητας, κατακτώντας την τρίτη θέση της γυναίκας με την μεγαλύτερη επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο (μετά τη Βασίλισσα και τη Βασιλομήτωρ Ελισάβετ) ενώ ήταν πέμπτη ή έκτη στα Τάγματα Προτεραιότητας των βασιλείων των άλλων χωρών, ακολουθώντας τη Βασίλισσα, τον αρμόδιο αντιβασιλέα, τον Δούκα του Εδιμβούργου, τη Βασιλομήτωρ Ελισάβετ και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας. Μέσα σε λίγα χρόνια μετά τον γάμο, η Βασίλισσα επέκτεινε τη συμμετοχή της Νταϊάνα στη βασιλική οικογένεια. Της χορήγησε την τιάρα της Πριγκίπισσας του Κέμπριτζ καθώς και το σήμα της Βασίλισσας Ελισάβετ το οποίο ανήκε στη βασιλική οικογένεια.

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Τα παιδιά και το διαζύγιο

Η Νταϊάνα απέκτησε δύο γιους, τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι, οι οποίοι ήταν τότε στη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα της γραμμής διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο.

Ως Πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα ανέλαβε διάφορα βασιλικά καθήκοντα εξ ονόματος της βασίλισσας Ελισάβετ και την εκπροσώπησε σε περιοδείες της στο εξωτερικό. Έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο και για την υποστήριξη που παρείχε στη Διεθνή Εκστρατεία Απαγόρευσης των Ναρκών Ξηράς και για την αντιμετώπιση της νόσου AIDS. Ασχολήθηκε με δεκάδες φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Νοσοκομείου Γκρέιτ Όρμοντ Στριτ του Λονδίνου, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος από το 1989.

Η Νταϊάνα παρέμεινε στο προσκήνιο των παγκοσμίων μέσων ενημέρωσης σε όλη την διάρκεια του γάμου της αλλά και μετά το τέλος του, ο οποίος τερματίστηκε με διαζύγιο στις 28 Αυγούστου 1996.

Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης και του πλήθους κορυφώθηκε μετά τον θάνατό της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη σήραγγα Ponte del' Alma στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997. Η απώλεια της ζωής της προκάλεσε κύμα συγκίνησης σε όλο τον πλανήτη ενώ την κηδεία της παρακολούθησαν μέσω του BBC 32,10 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα προκάλεσε τεράστια θλίψη σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ο δεύτερος γιος της Πριγκίπισσας Νταϊάνας, Χάρι, δήλωσε μετά από χρόνια από τον θάνατο της: «Ο θάνατος της μητέρας μου, άφησε ένα τεράστιο συναισθηματικό κενό μέσα μου».

Ο πρίγκιπας Κάρολος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τα παιδιά τους- φωτογραφία ΑΡ

Η Νταϊάνα ήθελε να μεγαλώσει τους δυο γιούς της με τον πιο φυσιολογικό τρόπο, όπως να περιμένουν στη σειρά στα Mc Donald's, να επισκέπτονται μουσεία και μέρη ψυχαγωγίας.

