Οι ηθοποιοί και οι ταινίες με τα περισσότερα Όσκαρ όλων των εποχών

Μια μέρα πριν από τη γιορτή των ερωτευμένων γιορτάζει, μεταξύ άλλων, το σινεμά. Η 13η του Φλεβάρη έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Κινηματογράφου κι εμείς, για να σου το θυμίσουμε, φτιάξαμε λίστες με τις ταινίες και τους ηθοποιούς που έχουν κερδίσει τα περισσότερα Όσκαρ.

Τι είναι τα Όσκαρ

Τα Όσκαρ ή τα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που είναι και η επίσημη ονομασία τους, είναι κινηματογραφικά βραβεία με παγκόσμια προβολή. Απονέμονται από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία το 2009 αριθμεί περίπου 6000 μέλη με δικαίωμα ψήφου. Η πρώτη απονομή τους έγινε στις 16 Μαΐου του 1929 στο ξενοδοχείο «Ρούσβελτ» στο Χόλιγουντ. Η ιδέα ανακοινώθηκε το 1927 από τον Λούις Μπ. Μάγερ και αυτό γιατί ήθελε να δώσει μια ιδιαίτερη αίγλη αλλά και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού για τις κινηματογραφικές ταινίες.

Η τελετή της απονομής των Βραβείων Όσκαρ τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα στο Θέατρο Ντόλμπι (Dolby Theatre), όπως έχει μετονομαστεί το Θέατρο Κόντακ (Kodak Theatre) στο Χόλιγουντ.

Το πολυπόθητο αγαλματίδιο των βραβείων Όσκαρ / Φωτογραφία AP

Λίγα λόγια για το πολυπόθητο αγαλματίδιο

Το Όσκαρ είναι ένα επιχρυσωμένο αγαλματίδιο από χαλκό και κασσίτερο, έχει ύψος 34 εκ., ζυγίζει περίπου 4 κιλά και το σχεδίασε ο Τζορτζ Στάνλεϊ. Πρόκειται για έναν γυμνό άνδρα, ο οποίος καρφώνει ένα ξίφος σε μια μπομπίνα που έχει πέντε ακτίνες. Οι πέντε ακτίνες είναι για κάθε κλάδο της Ακαδημίας δηλαδή για τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους σεναριογράφους, τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς.

Για το όνομα του αγαλματιδίου έχουν ακουστεί αρκετά, ενώ εκείνη η εκδοχή που ακούγεται σαν πιο πιθανή είναι ότι μία υπάλληλος της ακαδημίας ονόματι Μάργκαρετ Χέρικ μόλις είδε το βραβείο είπε ότι μοιάζει σαν τον θείο της τον Όσκαρ.

Ταινίες με τα περισσότερα Όσκαρ

11 Όσκαρ



• Μπεν Χουρ (Ben-Hur), 1959 (12 υποψηφιότητες)

O Charlton Heston, με τη Simone Signoret και τη Shelley Winters στα Όσκαρ που έλαβαν χώρα στο Χόλιγουντ στις 4 Απριλίου 1960. Ο Heston κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου ηθοποιού για την ταινία Ben Hur, η Signoret κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού για την ταινία «Room at the Top» και η Winters πήρε το βραβείο Β' γυναικείου ρόλου για την ταινία «Το ημερολόγιο των Anne Franks» / Φωτογραφία AP

• Τιτανικός (Titanic), 1997 (14 υποψηφιότητες)

Η Kate Winslet, αριστερά, υποψήφια Καλύτερη Ηθοποιός για τον "Τιτανικό" και ο Σκηνοθέτης James Cameron, στα 70α Βραβεία Όσκαρ στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 1998 / Φωτογραφία AP

• Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά (The Lord of the Rings: The Return of the King), 2003 (11 υποψηφιότητες)



10 Όσκαρ



• West Side Story, 1961 (11 υποψηφιότητες)



9 Όσκαρ



• Ζιζί (Gigi), 1958 (9 υποψηφιότητες)

• Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας (The Last Emperor), 1987 (9 υποψηφιότητες)

• Ο Άγγλος Ασθενής (The English Patient), 1996 (12 υποψηφιότητες)

Ηθοποιοί με τα περισσότερα Όσκαρ

(Σε παρένθεση ο αριθμός υποψηφιοτήτων)

*Κάθε υποψηφιότητα κατέληξε σε βράβευση



4 Όσκαρ



• Κάθριν Χέπμπορν (12)

3 Όσκαρ



• Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (5)

• Ίνγκριντ Μπέργκμαν (7)

• Ουόλτερ Μπρένναν (4)

• Τζακ Νίκολσον (12)

• Μέριλ Στριπ (19)

Η πανέμορφη Μέριλ Στριπ / Φωτογραφία AP



2 Όσκαρ



• Κρίστοφ Βαλτς (2)*

• Σέλλεϊ Γουίντερς (4)

• Νταϊάν Γουίστ (3)

• Μάικλ Κέιν (6)

• Άντονι Κουίν (4)

• Γκάρι Κούπερ (5)

• Τζέσικα Λανγκ (6)

• Τζακ Λέμον (8)

• Βίβιαν Λι (2)*

• Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (5)

• Φρέντρικ Μαρτς (5)

• Κέιτ Μπλάνσετ (6)

• Μάρλον Μπράντο (8)

• Μέλβιν Ντάγκλας (3)

• Μπέτι Ντέιβις (10)

• Ντένζελ Ουάσινγκτον (5)

• Πίτερ Ουστίνοφ (3)

• Σον Πεν (5)

• Λουίζ Ράινερ (2)*

• Τζέισον Ρόμπαρντς (3)

• Μάγκι Σμιθ (6)

• Χίλαρι Σουάνκ (2)*

• Κέβιν Σπέισι (2)*

• Ελίζαμπεθ Τέιλορ (5)

• Γκλέντα Τζάκσον (4)

• Σπένσερ Τρέισι (9)

• Σάλι Φιλντ (3)

• Τζέιν Φόντα (7)

• Τζόντι Φόστερ (4)

• Ρόμπερτ Ντε Νίρο (6)

• Ολίβια Ντε Χάβιλαντ (5)

• Τζιν Χάκμαν (5)

• Τομ Χανκς (5)

• Έλεν Χέιζ (2)*

• Ντάστιν Χόφμαν (7)

