Julia Roberts: Το χαμόγελο πολλών εκατομμυρίων, η μητρότητα και το Όσκαρ

Είναι όμορφη, λαμπερή, χαρισματική και πολύ επιτυχημένη. Η Julia Roberts είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, κάτοχος ενός Όσκαρ Α΄ Γυναικείου ρόλου και μητέρα τριών παιδιών! Μάλιστα, το περιοδικό «People» της έχει δώσει τον τίτλο της «Πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου», όχι μία, αλλά πέντε φορές!

Σαν σήμερα, το 1990, η ταλαντούχα Julia Roberts βραβεύτηκε με το βραβείο Golden Globe, το οποίο κέρδισε για την ερμηνεία της στην τανία «Pretty Woman».

Η Julia Roberts κρατά το αγαλματίδιο Golden Globe, με το οποίο βραβεύτηκε για την εκπληκτική ερμηνεία της στην ταινία «Pretty Woman» / Φωτογραφία AP

Ο έρωτας και η πολυπόθητη μητρότητα

Η Julia Roberts είναι παντρεμένη με τον κάμεραμαν Daniel Moder και έχουν μαζί τρία παιδιά, τα οποία προστατεύουν πολύ από τα φώτα της δημοσιότητας, γι' αυτό και οι αναρτήσεις τους στα social media είναι μετρημένες.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε κρυφά στο ράντζο της ηθοποιού στο Taos το 2002, ενώ οι δυο τους είχαν γνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican», στην οποία πρωταγωνιστούσε με τον Brad Pitt. Ο Moder ήταν ένας από τους cameramen στο set.

Η Julia Roberts και ο κάμεραμαν Daniel Moder παντρεύτηκαν 2 χρόνια αφότου γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» / Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με το το περιοδικό «People», η νύφη φορούσε ένα ανοιχτόχρωμο ροζ halter φόρεμα, διακοσμημένο με πέρλες, χάντρες και ζωγραφισμένα λουλούδια. Ο γαμπρός, από την άλλη, φορούσε ένα κόκκινο πουκάμισο και tan παντελόνι.

Όσα δε γνωρίζατε για την εκθαμβωτική Julia Roberts

Η Julia Roberts γεννήθηκε στην Ατλάντα στις 28 Οκτωβρίου 1967

Το πλήρες όνομά της είναι Julia Fiona Roberts

Έχει Αγγλική, Σκωτσέζικη, Ιρλανδική, Ουαλική, Γερμανική και Σουηδική καταγωγή!

Όταν ήταν 10 ετών ο πατέρας της πέθανε από καρκίνο

Μεταξύ άλλων, έχει βραβευτεί με 1 Oscar, 3 Golden Globe Awards, 1 Guild Award, 1 MTV Movie Award, 1 Satellite Award, 2 Hollywood Film Festival Awards κ.ά.

Όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει κτηνίατρος. Μεγαλώνοντας, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας χωρίς όμως να πάρει το πτυχίο της.

Η Julia Roberts μεγάλωσε ως καθολική, αλλά αργότερα ασπάστηκε τον ινδουϊσμό

Το 2000 ασφάλισε το χαμόγελό της έναντι 30 εκατ. δολαρίων!

Το 2004 ανακαλύφθηκε στη Βουλγαρία ένας γυναικείος σκελετός 9.000 ετών, ο οποίος ονομάστηκε «Julia Roberts» επειδή είχε άψογα... δόντια!

Η περιουσία της εκτιμάται συνολικά στα 240 εκατομμύρια δολάρια

Λατρεύει την Ιταλική κουζίνα. Τα αδέρφια της τη φωνάζουν «Miss κανελόνι»

Έχει αλλεργία στο αυγό, τα μανιτάρια, τα εσπεριδοειδή και τα πράσινα φυλλώδη

Της είχαν προτείνει τον ρόλο στην ταινία «The Curious Case of Benjamin Button». Είπε όχι και τον ρόλο πήρε η Cate Blanchett. Μόλις το έμαθε είπε πως αυτό ήταν «η μεγαλύτερη βλακεία της ζωής της»

Το σώμα που απεικονίζεται στην αφίσα της ταινίας «Pretty Woman» ανήκει σε κάποιο άγνωστο μοντέλο και απλά έχει προστεθεί το κεφάλι της Julia Roberts

Ήταν η πρώτη ηθοποιός του Χόλιγουντ που έλαβε αμοιβή ύψους $20.000.000 για τον ρόλο της στην ταινία «Erin Brockovich», για τον οποίο κέρδισε και βραβείο Όσκαρ

Λατρεύει τα ζώα και έχει υιοθετήσει μια μικρή τίγρη

Η Roberts είναι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πηγαίνει τακτικά στο γήπεδο και έχει πάσο διαρκείας

Έχει συλληφθεί δύο φορές για επεισόδια βανδαλισμού κατά τη διάρκεια αγώνων

Το αγαπημένο της χόμπι είναι το… πλέξιμο

Η ονειρική καριέρα της Julia Roberts

Η καριέρα της πολυβραβευμένης ηθοποιού εκτοξεύτηκε το 1990 όταν πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλευρό του Richard Gere στην ρομαντική κομεντί «Pretty Woman». Η ταινία αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, κάνοντας συνολικά 464 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις!

Αφού βραβεύτηκε με Χρυσές Σφαίρες και έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ, τελικά η Julia Roberts κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Έριν Μπρόκοβιτς (Erin Brockovich) το 2000. Στην καριέρα της, έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές εισπρακτικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες όπως Mystic Pizza (1988), Ανθισμένες Μανόλιες (Steel Magnolias, 1989), The Pelican Brief (1993), Ο Γάμος Του Καλύτερού Μου Φίλου (My Best Friend's Wedding, 1997), Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ (Notting Hill, 1999), Η Νύφη Το Σκασε (Runaway Bride, 1999), Η Συμμορία των Έντεκα (Ocean's Eleven, 2001) & Η Συμμορία των Δώδεκα (Ocean's Twelve, 2004), Το Χαμόγελο της Μόνα Λίζα (Mona Lisa Smile, 2003), Εξ Επαφής (Closer, 2004), Valentine's Day (2010) και Αύγουστος (August: Osage County, 2013).

