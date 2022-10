Ουκρανία: Σε καταφύγιο ο Νίκος Δένδιας - Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο

Σε καταφύγιο του Κιέβου μεταφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, καθώς ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες ενώ βρισκόταν στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών βρισκόταν σε συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα όταν ήχησαν οι σειρήνες. Μεταφέρθηκαν και δύο εσπευσμένα σε καταφύγιο, μαζί με τα λοιπά μέλη της ελληνικής αποστολής.

Πριν ηχήσουν οι σειρήνες, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν δίπλα στα τανκς με την ουκρανική σημαία και περπάτησαν μέχρι το ουκρανικό ΥΠΕΞ.

Ο κ. Δένδιας μίλησε στον κ. Κουλέμπα για το ταξίδι του με το τρένο, ενώ άφησαν κόκκινα λουλούδια στον τοίχο που έχει φωτογραφίες με νεκρούς στρατιωτικούς από τον πόλεμο. «Υπάρχουν πολλοί ακόμη...», είπε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Ο Νίκος Δένδιας και ο Ντμίτρο Κουλέμπα άφησαν κόκκινα λουλούδια στον τοίχο που έχει φωτογραφίες με νεκρούς στρατιωτικούς από τον πόλεμο

O Ντμίτρο Κουλέμπα τον ενημέρωσε για τις τελευταίες αεροπορικές επιθέσεις, με τον Νίκο Δένδιας να αποκρίνεται «η εικόνα της πόλης δίνει την αίσθηση ότι πηγαίνετε καλά».

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ έδειξε στον κ. Δένδια έναν πίνακα και του είπε: «Είναι το μόνο πράγμα που έχω φέρει σε αυτό το γραφείο»

Στο γραφείο του ο Ουκρανός ΥΠΕΞ έδειξε στον κ. Δένδια έναν πίνακα και του είπε: «Είναι το μόνο πράγμα που έχω φέρει σε αυτό το γραφείο». Όπως του εξήγησε, απεικονίζονται άνδρες των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι εκπαιδεύονται για το Ντονμπάς.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο κ. Δένδιας είπε πως επαναβεβαίωσε στον κ. Κουλέμπα την ακλόνητη στήριξης της Ελλάδας στην εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, καθώς και όλων των χωρών. και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και της ελληνικής κοινότητας.

Με τον ΥΠΕΞ 🇺🇦 D.Kuleba υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης των Υπ.Εξωτερικών🇬🇷&🇺🇦 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης - Ι signed with #Ukraine FM, @DmytroKuleba, #MoU between @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/1K8lmCsw6u