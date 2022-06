Οξύνει την κρίση η Τουρκία: Κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη για εξηγήσεις

Προκαλούν ξανά οι Τούρκοι. Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη για εξηγήσεις και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προστατεύει τρομοκράτες - Βίντεο Open

Η Τουρκία «τραβά» ξανά το σχοινί. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε χθες τον Έλληνα πρέσβη, Χριστόδουλο Λάζαρη, λέγοντάς του ότι η Ελλλάδα «διευκολύνει το PKK και τους γκιουλενιστές».

Η Τουρκία συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση. Μετά τις προκλητικές δηλώσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, χθες το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα, Χριστόδουλο Λάζαρη.

#BREAKING Greek envoy to Ankara summoned over Greece's support to terrorist PKK, condoning its demonstrations near Turkish Embassy in Athens