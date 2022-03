Μητσοτάκης σε Bloomberg: Βραχυπρόθεσμη παρέμβαση στις τιμές του αερίου

«Το αληθινό ζήτημα είναι αν η αγορά λειτουργεί ή δεν αντικατοπτρίζει τις βασικές αρχές προσφοράς και ζήτησης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο «Bloomberg», αναφερόμενος στη επιστολή που έστειλε στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντε Λάιεν, με ένα σχέδιο έξι σημείων για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια.

«Είναι σαφές ότι δεν λειτουργεί πλέον κατάλληλα (σ.σ.: η αγορά) και μπαίνει το ερώτημα για να κάνουμε πιο δραστική παρέμβαση ώστε ουσιαστικά να επέλθει μια νέα ισορροπία και να αποφύγουμε τις υπερβολικές διακυμάνσεις που δεν έχουν να κάνουν με τα βασικά δεδομένα», είπε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της πρότασής μου στην Κομισιόν. Είναι μια τολμηρή πρόταση, καταλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον θέτει την ουσία του προβλήματος στην πραγματική του διάσταση», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα το συζητήσουν αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε πως όταν δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημία πολλοί ηγέτες το θεωρούσαν αδιανόητο να γίνει. «Αντιμετωπίζουμε τώρα μια πολύ ακραία κατάσταση. Αρκεί να δείτε τις επιπτώσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβάνεστε την πίεση στην οποία βρίσκονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Επιδοτούμε φυσικά το ρεύμα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το κάνουν αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται συστηματική παρέμβαση», υπογράμμισε.

"I don't think any immediate ban on imports of Russian natural gas is a realistic proposition at present," says Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis.



