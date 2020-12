Δένδιας για Τρίερ: Εκφράζω την οδύνη μου για τους 5 νεκρούς

Την οδύνη του για τους πέντε νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο Έλληνες, από το συμβάν της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου στο Τρίερ της Γερμανίας, εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

«Εκφράζω την οδύνη μου για την απώλεια πέντε ανθρώπινων ζωών, ανάμεσά τους και δύο Ελλήνων, στο τραγικό συμβάν στο Τρίερ της Γερμανίας και τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. Η σκέψη μας και στους τραυματίες, στους οποίους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», έγραψε στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωερικών της Ισλανδίας Gudlaugur Thor Thordarson πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέχεια της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

I spoke by phone to #Iceland FM @GudlaugurThor. We exchanged views on bilateral relations & recent developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/Kd2ULLzTev