Κ. Μητσοτάκης: «Απαράδεκτη η ρητορική μίσους της Τουρκίας κατά του Μακρόν»

Το Σάββατο 24/10 η Γαλλία ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Άγκυρα

Μια απίστευτη κόντρα έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στο Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ερντογάν και τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή την προβολή σχεδίων του Charlie Hebdo σε κτίρια του Παρισιού.

Ως «απαράδεκτη», που «τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος», σχολίασε τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως έγραψε στο twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός: «Οι προσωπικές προσβολές κατά του προέδρου Μακρόν και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη. Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον Εμανουέλ Μακρόν και στον γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να πνίγεται από ένα φρικτό έγκλημα».

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.