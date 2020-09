Στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου πάλι ο Βέμπερ  

Στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου τάσσεται και πάλι ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις.

Ο Μ. Βέμπερ έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter:

“Συζήτηση για την Τουρκία: Εμείς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου! Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να διατηρήσει την πίεση στον Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Δε θα εκβιαστούμε στα σύνορα, δε θα δεχθούμε προκλήσεις στη θάλασσα. Δε θέλουμε σύγκρουση, αλλά δε θα υποχωρήσουμε”.

#Turkey debate: We @EPPGroup stand with Greece and Cyprus! Europe should stay united and keep the pressure on Erdogan in the #EasternMediterranean. We will not be blackmailed at the the border, we will not be provoked at sea. We don't want conflict, but we will not back away. pic.twitter.com/r583ni8CQf