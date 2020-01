Μητσοτάκης: Καμία ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Δείτε στο video τα πρώτα πλάνα από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στον Λευκό Οίκο που μετέδωσε η ΕΡΤ

Εξαιρετική χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές τη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αναφέρουν ότι στη συνάντηση των δύο ηγετών αναλύθηκε το σύνολο του πλέγματος των σχέσεων των δύο χωρών, παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία να επανεπιβεβαιωθεί το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και να συζητηθούν τρόποι ενίσχυσής τους.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά στη διάρκεια της συνάντησης, αυτή την περίοδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις περνούν την καλύτερή τους φάση.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ» ανέφερε ο πρωθυπουργός συνομιλώντας με δημοσιογράφους, αμέσως μετά την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει πως κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε ότι η στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί σε όλους τους τομείς τους οποίους θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας, όπως οι επενδύσεις και ο αμυντικός τομέας, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Προσθέτουν ότι κατά τη διάρκεια της κατ´ ιδίαν συνάντησης, ο πρωθυπουργός ανέλυσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την κατάσταση στην Ανατ. Μεσόγειο και ανέπτυξε τις θέσεις της χώρας μας για τις παράνομες και προκλητικές τουρκικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των μνημονίων που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, οι οποίες αποσταθεροποιούν ολόκληρη την ισορροπία στην περιοχή.

«Τέθηκαν εμφατικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Έγινε ξεκάθαρο στην αμερικανική πλευρά ότι δε θα δείξουμε καμιά ανοχή σε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Είχαμε μια επιβεβαίωση των ήδη εξαιρετικών Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ξεκάθαρες δημόσιες τοποθετήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και μία πολύ καλύτερη κατανόηση και του ίδιου του προέδρου Τραμπ για τις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής και πως μπορούμε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ogxgE1Czai