Προσωρινό πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου προτείνει η Κομισιόν 

Η Κομισιόν παρουσιάζει τις προτάσεις της ενόψει της Συνόδου Κορυφής- Video Star, φωτογραφία αρχείου AP Images

Πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών (TTF), όσο διάστημα θα προετοιμάζεται ένας νέος δείκτης καθορισμού τιμών και για όποτε χρειάζεται, προτείνει η Κομισιόν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά.

Όπως αναφέρει στην πρότασή της η Επιτροπή, ο μηχανισμός διόρθωσης των τιμών θα καθιερώνει, σε προσωρινή βάση, ένα δυναμικό όριο τιμών για συναλλαγές στο TTF. Συναλλαγές σε τιμή υψηλότερη από το δυναμικό όριο δεν θα επιτρέπονται να πραγματοποιηθούν στο TTF.

Η Κομισιόν προτείνει η μείωση των τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος να γίνει μέσω κοινής αγοράς φυσικού αερίου, μηχανισμούς περιορισμού των τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF, νέα μέτρα για τη διαφανή χρήση των υποδομών και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, και συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου.

Την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Κομισιόν εξέφρασε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αναρτήσεις του στο twitter, στις οποίες αναφέρει:

«Χαιρετίζω τη συνολική δέσμη που πρότεινε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν και κυρίως τη συμπερίληψη δύο προτάσεων που η Ελλάδα έχει ζητήσει εδώ και καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο TTF και διακόπτες κυκλώματος στις αγορές παραγώγων ενέργειας.

Το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στις ενεργειακές μας αγορές θέτοντας ένα όριο στις τιμές και μειώνοντας την ακραία αστάθεια. Αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

