Τετ α τετ Πούτιν-Ερντογάν: Πρόταση βόμβα για «κόμβο αερίου» στην Τουρκία

Στιγμιότυπα από τη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στην Αστάνα του Καζακστάν / Βίντεο Reuters

Στην Αστάνα του Καζακστάν και τη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν είναι στραμμένο το βλέμμα των διεθνών παρατηρητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πούτιν παρουσίασε στον Ερντογάν σχέδιο για έναν «κόμβο αερίου» στην Τουρκία, ενώ ο Ερντογάν από την πλευρά του, υπεραμύνθηκε των οικονομικών σχέσεών του με τη Μόσχα και υποσχέθηκε να συνεχίσει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

Πούτιν και Ερντογάν στο επίκεντρο της συνάντησης του Καζακστάν - Στο ενσταντανέ, από αριστερά, ο εμίρης του Κατάρ, Σεϊχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Τοκάγεφ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Φωτογραφία AP

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν πως η Τουρκία είναι η πιο αξιόπιστη οδός για την παράδοση αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρότεινε να οικοδομηθεί εκεί αυτό που αποκάλεσε «κόμβο προμηθειών».

«Ο κόμβος αυτός, τον οποίο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μαζί φυσικά, θα είναι επίσης μια πλατφόρμα όχι μόνο για προμήθειες, αλλά επίσης για τον καθορισμό της τιμής, επειδή αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα - το ζήτημα της τιμολόγησης», δήλωσε ο Πούτιν, στη διάρκεια συνάντησής του με τον Ερντογάν στην Αστάνα.

«Σήμερα οι τιμές αυτές βρίσκονται στα ύψη. Θα μπορούσαμε εύκολα να τις ρυθμίσουμε σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, χωρίς οποιεσδήποτε πολιτικές προεκτάσεις», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν πρότεινε για πρώτη φορά χθες, Τετάρτη, ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μείζονα κόμβο αερίου στην Τουρκία ανακατευθύνοντας προμήθειες που προορίζονταν για τους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές τον περασμένο μήνα από εκρήξεις.

Οι σουηδικές και οι δανικές αρχές ερευνούν αυτές τις εκρήξεις ως πράξεις δολιοφθοράς, αλλά δεν έχουν πει ακόμη ποιος πιστεύουν ότι βρίσκεται πίσω απ' αυτές.

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αστάνα υπεραμύνθηκε των οικονομικών σχέσεων της χώρας του με τη Μόσχα και υποσχέθηκε να συνεχίσει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολης για την εξαγωγή των δημητριακών και να μεταφέρουμε επίσης τα ρωσικά δημητριακά και λιπάσματα μέσω της Τουρκίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες», τόνισε ο Ερντογάν κατά τη σύντομη δημόσια εμφάνισή του με τον Πούτιν.

«Μπορούμε να εργαστούμε για να καθορίσουμε μαζί ποιες θα είναι αυτές η χώρες. Είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε στις φτωχές χώρες μάλλον παρά στις ανεπτυγμένες χώρες. Η Ρωσία και η Τουρκία θα αναστατώσουν σίγουρα ορισμένους, όμως οι αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι σίγουρα πιο χαρούμενες», επέμεινε, προτού οι δύο πρόεδροι αποσυρθούν για να συνεχίσουν ιδιωτικά τη συζήτησή τους.

Αυτό το τετ-α-τετ του Ερντογάν με τον Πούτιν είναι το τέταρτο μέσα σε τρεις μήνες και πραγματοποιείται στο περιθώριο της 6ης Συνόδου Κορυφής της Διάσκεψης για την Αλληλεπίδραση και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης στην Ασία (CICA), που διεξάγεται στην Αστάνα του Καζακστάν.

Ο Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του επειδή, όπως είπε, η πλειονότητα των εξαγωγών ουκρανικών δημητριακών, που κατέστησαν δυνατές με τη διεθνή συμφωνία που σφραγίσθηκε στις 19 Ιουλίου με τον ΟΗΕ, τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Τουρκία, κατευθύνθηκαν προς ανεπτυγμένες χώρες.

Εκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Ρώσος πρόεδρος προγραμματίζει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση και με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεϊχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Στο μεταξύ, ένα επικοινωνιακού τύπου βίντεο έδωσε χθες στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, Anadolu.

Στην Αστάνα του Καζακστάν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβγαλε το σακάκι του και έπαιξε πινγκ πονγκ με τον Καζάκο ομόλογό του Κασίμ Τοκάγεφ.

