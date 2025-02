Μακελειό στο σχολείο της Σουηδίας: «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν»

Για «πολλούς νεκρούς» από την επίθεση σε σχολείο κάνουν λόγο τα σουηδικά ΜΜΕ, αν και στην αρχή οι πληροφορίες ανέφεραν ότι υπήρχαν μόνο τραυματίες.

Περίπου 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση ενόπλου σε δημόσιο σχολείο ενηλίκων στη σουηδική πόλη Ορεμπρό, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσε της αστυνομίας, η οποία τόνισε ότι μέχρι στιγμής η εκτίμησή της είναι ότι δεν υπάρχει τρομοκρατικό κίνητρο πίσω από την επίθεση. Ωστόσο τόνισαν ότι ακόμη δεν είναι απολύτως σίγουροι. Πρόσθεσαν ότι πιστεύουν ότι έχουν συλλάβει τον κύριο δράστη, σημειώνοντας πως δεν αναμένουν περισσότερες επιθέσεις.



The MOMENT gunshots were recorded being fired at the School today in Örebro, Sweden. 5 injured. Shooter shot himself. #Sweden #Shooter #School #Orebro pic.twitter.com/3ikkKMEfGJ

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δε σχολίασε τις αναφορές για νεκρούς.

Ο δράστης της επίθεσης, που φέρεται να είναι ένας 22χρονος, έχει τραυματιστεί.

School shooter in Örebro confirmed to be Samuel Hydén, 22 year old male. Suspect shot himself but police still on their toes making sure the danger is really over#örebro #Sweden #tragedy #terror pic.twitter.com/60fLeheQDi