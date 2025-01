Eπέτειος για Τραμπ - Μελάνια: Η σπάνια φωτογραφία από τον γάμο τους

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ορκωμοσία του ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε την 20η επέτειο γάμου με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ευχήθηκε στη σύζυγό του, δημοσιεύοντας, μάλιστα και μια σπάνια φωτογραφία από τον γάμο τους, που είχε γίνει στις 23/1/2005 στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

«Ευτυχισμένη 20ή επέτειο!», έγραψε στην ανάρτηση στο X ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Τραμπ ευχήθηκε στη σύζυγός του: «Γιορτάζοντας 20 χρόνια με την όμορφη σύζυγό μου και την απίστευτη Πρώτη Κυρία μας, τη Μελάνια. Είσαι μία εξαιρετική σύζυγος και υπέροχη μητέρα».

Celebrating 20 years with my beautiful wife and our incredible First Lady, Melania. You're an extraordinary wife and a wonderful mother.



Happy Anniversary, @FLOTUS! pic.twitter.com/BPTfeGpA7x