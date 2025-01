Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ: Ο πρώτος χορός τους στον Λευκό Οίκο

Μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε το χορός Commander in Chief, εκδήλωση στην οποία παραδοσιακά ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ χορεύει με την Πρώτη Κυρία.

Εντυπωσιακή είσοδος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια - AP Images

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ έδωσαν το «παρών», με τη νέα Πρώτη Κυρία να κλέβει τις εντυπώσεις με την εντυπωσιακή ασπρόμαυρη, μακριά τουαλέτα που επέλεξε να φορέσει, η οποία άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της.

🔥WOW! Trump and Melania's Inaugural Ball First Dance as President and First Lady.

