Ντόναλντ Τραμπ: Εκτός ΠΟΥ και συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα οι ΗΠΑ

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Δευτέρα, στον Λευκό Οίκο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απονέμεται προεδρική χάρη σε εκατοντάδες ανθρώπους που καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, χαρακτηρίζοντάς τους για ακόμη μια φορά «ομήρους».

Η προεδρική χάρη σε πάνω από 1.500 καταδικασθέντες για τη συνέργειά τους στην επίθεση αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση από τη Δημοκρατική πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι, που χαρακτήρισε μέσω του X την απόφαση αυτή «προσβολή στο σύστημα δικαιοσύνης» των ΗΠΑ.

Ξεκίνησε να υπογράφει διατάγματα με το... καλημέρα ο Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναγγείλει πως θα ασκούσε το δικαίωμά του και θα απένειμε χάρη στους «ομήρους» αυτούς την πρώτη ημέρα της θητείας του, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά.

«Αυτό είναι για την 6η Ιανουαρίου, για τους ομήρους, περίπου 1.500 άνθρωποι θα λάβουν πλήρη χάρη», τόνισε, υπογράφοντας το εκτελεστικό διάταγμα στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως προβλέπει μετατροπή των ποινών.

