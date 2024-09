Ποιος είναι ο άνδρας που προσπάθησε να πυροβολήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διενεργεί έρευνα για «φερόμενη απόπειρα δολοφονίας» με στόχο - για δεύτερη φορά σε δύο μήνες - τον πρώην πρόεδρο κι υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, που είναι «σώος» ενώ ένας ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Εν μέσω της εξαιρετικά τεταμένης εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν την 5η Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος, που έπαιζε γκολφ στο ιδιόκτητο κλαμπ του, μέσα στο οποίο είναι η κατοικία του στη Φλόριντα, είναι «σώος» μετά τα πυρά που βλήθηκαν «κοντά στο σημείο» όπου ήταν, ανέφερε αρχικά, σε λακωνική ανακοίνωσή του, ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας του Στίβεν Τσανγκ χθες νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα).

Η ομάδα της εκστρατείας του Τραμπ, μετέφερε κατόπιν σε δημοσιογράφους μηνύματά του με τα οποία καθησύχαζε τους οπαδούς του: «μην ανησυχείτε, είμαι ασφαλής και είμαι καλά. Κανένας δε χτυπήθηκε. Δόξα τω Θεώ».

The moment Trump attempted ass*ss*n*tion suspect Ryan Wesley Routh is captured.



Huge amount of police surrounding his vehicle.pic.twitter.com/45Xj1NKaNM — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) September 15, 2024

Η Secret Service, το ειδικό αστυνομικό σώμα που εγγυάται την προστασία προέδρων, πρώην προέδρων και πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής, ανακοίνωσε πως διενεργούσε έρευνα για πυρά «λίγο πριν από τις 14:00» (τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας).

Πράκτορές της «άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλου» που βρισκόταν στα όρια του γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ και εντόπισαν τουφέκι τύπου AK-47, με προσαρμοσμένη διόπτρα.

🇺🇸🚨The purpose of the shooting in Florida was Donald Trump - CNN with reference to informants in law enforcement.



Police and Secret Service near Trump's golf club, where the shooting occurred. pic.twitter.com/Sc58yPGdpz — Authentic World Updates (@worldupdates245) September 15, 2024

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή με όχημα μαύρου χρώματος, όμως αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τα στοιχεία του οχήματος στην αστυνομία, που τον εντόπισε.

«Έχουμε κάποιον υπό κράτηση που είναι ο πιθανός ύποπτος», δήλωσε ο Ρικ Μπράντσο, ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ντόναλντ Τραμπ: Ποιος είναι ο 58χρονος που συνελήφθη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς για τους πυροβολισμούς στο γκολφ κλαμπ του Ντόναλτν Τραμπ είναι ο 58χρονος Ράιαν Ουέσλι Ρουθ.

Πράκτορες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ εναντίον του δράστη, ο οποίος έφερε πάνω του πυροβόλο όπλο και κινούνταν κοντά στο γκολφ-κλαμπ.

The suspect in Donald Trump's assassination attempt, Ryan Wesley Routh, was interviewed by Newsweek Romania in 2022. According to the report, he helped recruit foreign volunteers to fight for Ukraine. pic.twitter.com/9qrJUh8srK — Mark Kennedy (@RealMarkKennedy) September 15, 2024

Σύμφωνα με τον σερίφη του Παλμ Μπιτς, ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές, ήταν άοπλος όταν τέθηκε υπό κράτηση.

Οι πράκτορες του FBI τον εντόπισαν αφού ένας μάρτυρας τον είδε να «βγαίνει από θάμνους». Οι Αρχές εντόπισαν στους θάμνους ένα τουφέκι τύπου AK-47 με σκόπευτρο, δύο σακίδια πλάτης και μια κάμερα GoPro.

Ο μάρτυρας τράβηξε επίσης μια φωτογραφία του οχήματος αφού είδε τον ύποπτο να μπαίνει μέσα σε ένα μαύρο Nissan.

Η αστυνομία ειδοποίησε το γειτονικό γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν, το οποίο εντόπισε το όχημα και συνέλαβε τον ύποπτο.

BREAKING: The suspect arrested in the alleged assassination attempt against former President Donald Trump is Ryan Wesley Routh.



Here is a picture after arrest. pic.twitter.com/DvqHdtUmfJ — 𝙏𝙝𝙤𝙢𝙖𝙨 𝙎𝙝𝙚𝙡𝙗𝙮 (@Shelbyafridi) September 16, 2024

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ σε συνέντευξη του στο Newsweek Romania το 2022, βοήθησε στη στρατολόγηση ξένων εθελοντών για να πολεμήσουν για την Ουκρανία.

Είχε καταδικαστεί το 2002 για κατοχή όπλου μαζικής καταστροφής, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία του Τμήματος Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων Ενηλίκων της Βόρειας Καρολίνας. Τα αρχεία δεν παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση.

Ρεπορτάζ του News & Record από το 2002 αναφέρει ότι ένας άνδρας με το ίδιο όνομα συνελήφθη μετά από τρίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τον σταμάτησαν κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, έβαλε το χέρι του σε ένα όπλο και ταμπουρώθηκε μέσα σε επιχείρηση κατασκευών.

Ο Ρουθ κατηγορήθηκε για οπλοφορία και κατοχή όπλου μαζικής καταστροφής, «ένα πλήρως αυτόματο πολυβόλο», σύμφωνα με το News & Record

Τραμπ: «Δε θα παραδοθώ ποτέ»

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε email στους χρηματοδότες της καμπάνιας του γράφοντας ότι «σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση, όπου βρισκόμουν, αλλά πριν αρχίσουν οι φήμες να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, θέλω να ακούσετε πρώτα αυτό: Είμαι ασφαλής και καλά!».

Λίγο αργότερα ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος προχώρησε σε ακόμα ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους του.

Στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ένα νέο μήνυμα που γράφει: «Είμαι ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Μη φοβάστε. Είμαι ασφαλής και καλά και κανείς δεν έπαθε τίποτα. Δόξα τω Θεώ. Αλλά, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που θα κάνουν τα πάντα για να μας σταματήσουν. Δε θα σταματήσω να αγωνίζομαι για εσάς. Δε θα παραδοθώ ποτέ. Μέσω της ενότητας θα κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη».

Ντόναλντ Τραμπ: Το μήνυμα του Τζο Μπάιντεν

Η φερόμενη απόπειρα δίνει νέα τροπή στην ήδη εντελώς απρόβλεπτη προεκλογική εκστρατεία: μέσα σε μερικές εβδομάδες, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος γλίτωσε παρά τρίχα από την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του, κατόπιν ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εγκατέλειψε την προσπάθειά του να επανεκλεγεί και τη θέση του πήρε εσπευσμένα η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο αντίπαλός του είναι «σώος» και εξήρε το «έργο της Secret Service» και των υπολοίπων υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Στο δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, ο κ. Μπάιντεν επέμεινε ότι δεν έχει «καμιά θέση η πολιτική βία, ή οποιασδήποτε μορφής βία, στη χώρα μας».

«Χαρούμενη που ο κ. Τραμπ είναι ασφαλής» δήλωσε επίσης η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, τονίζοντας με τη σειρά της μέσω X πως «η βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

Είναι ασαφές αν ή πώς γνώριζε ο ύποπτος ότι έπαιζε γκολφ ο κ. Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, η απόπειρα εγείρει νέα ερωτήματα για τη φύλαξή του.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Ιουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο δεξί αυτί από πυρά νεαρού Αμερικανού, που κατόπιν έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή της Secret Service, στην Πενσιλβάνια, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ με το αίμα να κυλάει στο πρόσωπό του και τη γροθιά σφιγμένη έκανε τον γύρο του κόσμου.

Όπως αναμενόταν, η επικεφαλής της Secret Service παραιτήθηκε, ενώ τουλάχιστον πέντε πράκτορες της υπηρεσίας τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Μια εβδομάδα μετά την πρώτη απόπειρα, πιεζόμενος ασφυκτικά από το κόμμα του, τους Δημοκρατικούς, μετά την καταστροφική εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Μπάιντεν, ανακοίνωνε πως τερματίζει την εκστρατεία του για την επανεκλογή του, παραδίδοντας τη σκυτάλη στην αντιπρόεδρο Χάρις.

Έκτοτε, την εκστρατεία μονοπωλεί η ολοένα πιο οξεία σύγκρουση ανάμεσα στον θυελλώδη επιχειρηματία και την 59χρονη αντίπαλό του, πρώην εισαγγελέα και πρώην γερουσιαστή της Καλιφόρνιας, που έδωσε ορμή στους Δημοκρατικούς από τα τέλη του Ιουλίου.



Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο